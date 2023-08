Bedgeheimen: ‘Fantaseren over een trio is genoeg, het hoeft niet echt te gebeuren’

Maas

Aantal bedpartners: “Ergens in de twintig, mannen en vrouwen.”

Onze eerste keer: “Was na een nacht dansen, toen we de vogeltjes al hoorden fluiten en het langzaam licht werd. We hadden ons beiden flink volgepropt tijdens het kerstdiner en gingen los op de dansvloer. Maar ook de daaropvolgende exercise konden we goed gebruiken!”

We vrijen: “Dat wisselt heel erg, maar we zitten qua behoefte gelukkig wel altijd op een lijn.”

Zijn mooiste lichaamsdeel: “Zijn gespierde armen.”

Mijn favoriete standje: “Ik ben altijd bottom, Gary is de top. We hebben het weleens andersom geprobeerd, maar dat was altijd een beetje meh. Ik heb een aantal keren seks met vrouwen gehad en dan verloor ik ook vaak mijn erectie.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We zijn ondanks dat de rolverdeling redelijk duidelijk is, behoorlijk creatief.”

Ik word helemaal wild als: “Ik hem pijp en zie dat hij de controle verliest.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Dat ik hem best gewoon mag zoenen in het openbaar. Ik trok me nog iets te veel aan van de blikken van anderen. Al vind ik het wel erg dat het qua tolerantie behoorlijk achteruitloopt in ons land.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Niets.”

Minpuntje: “Gary komt vaak sneller klaar dan ik en valt dan in slaap.”

Ik droom weleens van: “BDSM. We hebben nu een paar speeltjes besteld en ik kan niet wachten om te gaan experimenteren.”

Ik geef mijn seksleven een 8

Gary

Aantal bedpartners: “Ik durf het niet te zeggen. Niet uit schaamte, maar omdat ik het oprecht niet weet.”

Onze eerste keer: “Was na het jaarlijkse ‘sloopkerstmis’-feest op Tweede Kerstdag in Tivoli. Een perfecte afsluiting van de gezapige feestdagen.”

We vrijen: “De ene week één keer, de andere vier of vijf keer. ’s Zomers meestal vaker, ik hou niet van kou en dat heeft invloed op mijn seksdrive.”

Mooiste lichaamsdeel: “Zijn billen in een spijkerbroek.’’

Mijn favoriete standje: “Ik vind het heerlijk als Maas me pijpt en anaal vingert tegelijk.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Ik ben altijd de top in onze relatie, dat vinden we beiden het fijnst.”

Dit heb ik van hem geleerd: “Hoe een prostaatmassage werkt. Overigens ook erg aan te bevelen voor heteromannen. Ik heb mijn kennis, de theorie dan, met wat vriendinnen gedeeld en moest erg lachen om hun verhalen nadat ze die hadden uitgetest op hun partner.”

Ik word helemaal wild als: “Ik Maas zie klaarkomen, hij heeft dan een prachtige, intense blik waardoor ik vaak ook meteen spontaan kom.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Niets.”

Minpuntje: “Het lijkt Maas wel spannend om eens een derde in onze slaapkamer uit te nodigen, maar ik zie dat totaal niet zitten.”

Ik droom weleens van: “Vreemd genoeg – als je kijkt naar mijn vorige antwoord – droom ik weleens van een trio of zelfs een wellustige orgie, maar ik vind het fantaseren erover genoeg, het hoeft niet echt te gebeuren.”

Ik geef mijn seksleven een 9

