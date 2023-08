Bedgeheimen: ‘We zijn elke dag wel even intiem’

Bent

Aantal bedpartners: “Veertien.”

Onze eerste keer: “Hoewel we al veel knuffelden, reken ik de keer dat we voor het eerst elkaars geslachtsorganen aanraakten als onze eerste keer seks. Ik twijfelde al lang om het initiatief te nemen. Ik wilde onze vriendschap niet verpesten, maar ik was zo verliefd dat ik dacht: ik verpest niets, er komt alleen een extra laag van intimiteit bij.”

We vrijen: “We zijn elke dag wel even intiem. Of dat nu met of zonder orgasme is.”

Haar mooiste lichaamsdeel: “Haar brede lach en stralende ogen.”

Mijn favoriete standje: “Ik geniet op een andere manier van intimiteit dan de meeste mensen. Standjes zeggen me dus niet zo veel. Innig oogcontact doet veel meer voor mij.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “Ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven.”

Ik word helemaal wild als: “Ik haar zie genieten op een festival of zo. Erica geeft zich echt over aan het moment, een mooie eigenschap waar ik soms een beetje jaloers op ben.”

Dit heb ik van haar geleerd: “Niets.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Dat ik het echt heel vervelend vind dat zij zich laat opnaaien door opmerkingen die we op straat soms krijgen als we hand in hand lopen.”

Minpuntje: “Dat Erica zegt dat dit de eerste relatie is waarin zij zich echt seksueel vrij en gerespecteerd voelt. Ik vind het naar voor haar dat ze blijkbaar zulke negatieve ervaringen had.”

Ik droom weleens van: ‘’Ik droom nergens van, als ik iets interessant vind, probeer ik het uit.”

Bedgeheimen ‘Eric is mijn ‘oplader’, een maandelijks cadeautje dat ik mezelf gun naast mijn eigen man’

Erica

Aantal bedpartners: “Vijf.”

Onze eerste keer: “We waren al goede vrienden. De erotische spanning groeide, maar ik dacht dat ik de enige was die dat zo ervoer. Totdat Bent mijn hand pakte en die op diens vagina legde.”

We vrijen: “Zo’n twee keer per week, maar we zijn elke dag wel even intiem met elkaar.”

Mooiste lichaamsdeel: “Ik vind Bents androgyne look helemaal geweldig. Sexy en stoer. ”

Mijn favoriete standje: “We hebben geen seks met penetratie, maar experimenteren met aanrakingen.”

Maar zo vrijen we het vaakst: “We doen aan een soort zelfgeknutselde vorm van tantra waarbij we in elkaar verstrengeld liggen en elkaar diep aankijken. Dat oogcontact zulke sterke signalen naar mijn vagina kan sturen, is iets wat ik nooit had verwacht.”

Dit heb ik van hen geleerd: “Door Bent besef ik dat er veel meer manieren zijn om intiem met elkaar te zijn. Daardoor kan mijn seksuele energie veel vrijer stromen.”

Ik word helemaal wild als: “Ik Bent aan het werk zie in diens atelier. De gepassioneerde blik die hen dan heeft, doet me denken aan diens gezicht als we seks hebben.”

Dit heb ik nog nooit durven zeggen: “Bent identificeert zich niet als vrouw, maar de voornaamwoorden voelen nog wat gekunsteld aan.”

Minpuntje: “Dat mijn ouders me het liefst in een – zoals zij het noemen – ‘normale’ relatie zien.”

Ik droom weleens van: “Squirten. Ik vind dat opwindend om te zien en ik zou het zelf ook wel willen ervaren.”

Ik geef mijn seksleven een 8.

Deze ‘Bedgeheimen’ komt uit Flair 31-2023. Meedoen aan deze rubriek? Wil jij ook jouw verhaal vertellen? Stuur een mailtje naar flair@dpgmedia.nl.