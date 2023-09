Zes planeten in retrograde?! Wat betekent dit voor jou? Astroloog waarschuwt

Planeten in retrograde

Sta je op het punt om te verhuizen of ben je druk aan het solliciteren naar een nieuwe baan? Stel deze beslissingen even uit, want er gebeurt van alles en nog wat in het universum. Vanaf eind augustus tot midden september (14 september to be exact) zijn er 6 planeten in retrograde.

Hierbij lijkt het alsof de planeten zich ‘achterwaarts’ bewegen en dat zorgt voor flink wat opschudding volgens experts. Astrologe Esther Van Heerebeek legt in een gesprek met HLN uit waar we allemaal op moeten letten de aankomende tijd.

Pas op Veel seriemoordenaars hebben een van déze vier sterrenbeelden

Oppassen met verhuizen en solliciteren

De planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Mercurius, Pluto en Neptunes zijn momenteel in retrograde en dat betekent volgens Esther dat we het rustiger aan moeten doen de aankomende periode. “We keren naar binnen en evalueren meer”, vertelt ze aan HLN.

Grote, levensveranderende beslissingen maken tijdens deze periode raadt ze af. Denk hierbij aan het solliciteren naar een nieuwe baan. Ze zegt: “Je kan wel op zoek gaan naar vacatures, maar echt actie ondernemen doe je best vanaf half oktober. Je maakt dan meer kans om de baan te bemachtigen. Ook huur- of koopovereenkomsten ondertekenen zou je beter even kunnen uitstellen. Er is nu meer kans dat zulke afspraken op het laatste moment in het water vallen, omdat planeet Mercurius in retrograde is.”

Tijd voor jezelf

Volgens Esther is het verstandig om het even wat rustiger aan te doen. Een beetje lezen, studeren, of mediteren zal je goed doen. Neem tijd voor jezelf en sta stil bij verschillende aspecten in je leven; zoals je gezondheid en je carrière. Waar loop je tegenaan? Wat kan er beter?

Wat ook vaak voorkomt tijdens deze periode zijn problemen op het gebied van communicatie, reizen en technologie. Lig je vaker in de clinch met je partner, vrienden of collega’s? Blame it on retrograde.

Kijk niet verbaasd op wanneer je plotseling een appje krijgt van een oude scharrel of een ex lover, want exen keren maar al te graag terug in je leven tijdens deze kosmische gebeurtenis. Voel je de behoefte om de Instagrampagina van je ex of oud-scharrel even te inspecteren? Ook dit komt door de planeten, dus probeer deze aandrang te bedwingen.

En maak je geen zorgen, na 14 september keert alles terug naar normaal en kunnen we weer ademhalen.

Bron: HLN, Today