Weekhoroscoop: Je grenzen bewaken wordt uitdagender, Boogschutter✨

Dit is jouw voorspelling voor week 36.

Stier

Je krijgt behoefte aan innerlijke rust. Deze drukke maatschappij laat dat niet altijd toe; men verwacht veel van je.

Tip: ga in je eentje wandelen.

Tweelingen

Zonder wrijving geen glans. Je doet je best om lief te zijn voor anderen, maar eerlijkheid is nu belangrijker dan ooit.

Tip: speel minder op safe.

Boogschutter

Het zoeken naar kansen zit in je aard. Die pak je met beide handen aan, maar je grenzen bewaken wordt uitdagender.

Tip: zeg vaker nee.

Weegschaal

Ook al heb je het niet altijd door, je bezit veel innerlijke kracht. Die zal op onverwachte wijze naar buiten komen.

Tip: leer nieuwe vaardigheden.

Kreeft

Geluk komt en gaat. Ellende lijkt hardnekkiger. Binnenkort realiseer je je dat je hier wel invloed op hebt.

Tip: keer naar binnen.

Steenbok

Wat ver weg lijkt, is dichtbij. Wat dichtbij lijkt, is ver weg. Zonder dat je het weet, verlang je naar het kleine.

Tip: focus op kleine dingen.

Leeuw

Je komt voor lastige keuzes te staan en doet je best om juist te handelen. Maar rationaliseren helpt je niet.

Tip: vertrouw op je gevoel.

Waterman

Je hebt behoefte aan meer connectie. Omdat je veel in je hoofd zit, wordt je kracht ondergewaardeerd.

Tip: geef iemand een compliment.

Vissen

Het wordt elke dag verleidelijker om toe te geven aan je verlangens. Maar hier heb je alleen op korte termijn plezier van.

Tip: sta eens extra vroeg op.

Ram

Diep vanbinnen verlang je naar avontuur. De kansen liggen voor het grijpen, maar laten zich moeilijk zien.

Tip: doe iets buiten je comfortzone.

Maagd

Het verlangen naar intimiteit zal binnenkort een grotere rol spelen in je dagelijks leven. Je denkt de komende dagen ook veel na over de liefde: die wil je geven en ontvangen. Het is voor jou volkomen duidelijk welke eigenschappen je in een partner verwacht. Tegelijkertijd probeer je de beste versie van jezelf te zijn: je doet je best om liefdevol te handelen. Maar liefde bestaat niet uit gedrag, ook niet uit het verlangen naar andermans eigenschappen; liefde is wat je bent.

Tip: denk na over jouw eigen positieve eigenschappen.

Schorpioen

Je weet goed wie je bent en wat je kunt. Deze begrenzing werkt binnenkort niet echt in je voordeel.

Tip: ga voor persoonlijke groei.