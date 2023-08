Weekhoroscoop: Zet jezelf op de eerste plek, Stier ✨

Dit is jouw voorspelling voor week 35.

Weegschaal

Omdat je het liefst wilt dat iedereen je aardig vindt, hebben mensen geen idee hoeveel ze eigenlijk van je vragen.

Tip: jezelf zijn is het belangrijkst.

Ram

Je bent intelligent en je kunt je goed uiten. Mensen verwachten daardoor veel van je, soms meer dan je aankunt.

Tip: weet wat je wél en niet kunt.

Maagd

Er schuilt een ongelooflijke toewijding in jou, je gaat vol passie de strijd aan. De kansen liggen voor het grijpen, maar de prestatiedruk is hoog. Je kunt nu laten zien wie je bent. En hoe meer je van jezelf laat zien, hoe meer je lijkt terug te krijgen. Tegelijkertijd maakt dat je erg kritisch naar jezelf. Je bent je steeds meer bewust van je onvolmaaktheden, alsof je nooit goed genoeg bent.

Tip: gewoon je best doen is goed genoeg.

Schorpioen

Het leven is een balans tussen tijd en energie. De komende dagen wordt het uitdagend om evenwicht te vinden.

Tip: plan een rustmoment in.

Stier

Je geeft veel aan de mensen om je heen en zij waarderen dat, maar nu heb je zelf ook extra aandacht nodig.

Tip: zet jezelf op de eerste plek.

Boogschutter

Je weet heel goed welke kant je op moet gaan en vergeet daardoor soms dat het leven ook een spel is.

Tip: probeer eens wat nieuws uit.

Tweelingen

Jouw doortastendheid lijkt geen grenzen te kennen. Binnenkort komen er veel kansen op je pad.

Tip: focus op één ding tegelijk.

Steenbok

Je geniet van gezelschap en je vriendenkring is divers. Het liefst heb je altijd positieve mensen om je heen.

Tip: plan eens een dag in je eentje.

Kreeft

Er gebeurt veel in de maatschappij. Je hebt een hekel aan onrecht en zit veel in je hoofd. Soms te veel.

Tip: begin gewoon bij het begin.

Vissen

Door je rijke fantasie krijg je goede ideeën, maar anderen zullen er helaas niet altijd de waarde van inzien.

Tip: laat je niet afleiden.

Waterman

In de liefde wil je vaak alles goed doen, niets mag mislukken. Maar liefde is niet alleen wat je doet, het is wat je bent.

Tip: probeer los te laten.

Leeuw

Je zegt wat je denkt en je doet wat je denkt. Weet dat niet iedereen de kracht van jouw directheid herkent.

Tip: laat je waardering blijken.