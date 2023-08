Weekhoroscoop: Geef je grenzen op tijd aan, Weegschaal✨

Dit is jouw voorspelling voor week 33.

Maagd

Je raakt steeds meer in je element en de drang om anderen te helpen is groot. Probeer je doelen te bereiken.

Tip: zet jezelf op de eerste plaats.

Vissen

Er kunnen verschillende conflicten opspelen. Met jouw inzet en positieve energie los je die relatief snel op.

Tip: deel je positiviteit met anderen.

Leeuw

De komende tijd kunnen er mogelijkheden én verleidingen op je pad komen. Het kan goed voor je uitpakken om deze situaties ten volle te benutten. Wel is het verstandig om je af te vragen of het bij je past om op alles in te gaan. Door je enthousiasme en positieve energie kun je te hard van stapel lopen. Doe je iets wat niet helemaal bij je past? Dan kan dit je nog lange tijd dwarszitten en anderen zullen die actie van jou onthouden. Blijf dicht bij jezelf.

Tip: je enthousiasme kan een valkuil zijn.

Weegschaal

Je barst van de positieve energie en charme. Anderen voelen zich tot je aangetrokken. Bedenk wat je zelf wilt.

Tip: geef je grenzen op tijd aan.

Ram

Je hebt de kans om meermaals even te genieten. Dit kan zowel in de liefde als in je hobby’s en creativiteit zijn.

Tip: blijf niet hangen in korte relaties.

Schorpioen

Je bent in staat om, met enige moeite, je doelen te behalen. Je uitstekende inzet zal ook zodanig beloond worden.

Tip: maak je inzet zichtbaar.

Stier

Je wilt je doelen graag zelf behalen. Als je anderen nu ondersteunt, krijg je uiteindelijk wat je wilt.

Tip: focus op het eindresultaat.

Boogschutter

Momenteel is er veel kans op nieuwe ontmoetingen. Wellicht met oude vrienden met wie je opnieuw goed klikt.

Tip: ga voor een sociale activiteit.

Tweelingen

Je doet ontzettend je best, maar de beloning daarvoor blijft uit. Beloon jezelf en focus minder op anderen.

Tip: vier zelf je behaalde doelen.

Waterman

Je wilt jezelf positief veranderen. Dit gaat niet zo snel als je zou willen, maar neem er gerust de tijd voor.

Tip: plan me-time in.

Steenbok

Je hebt moeite met het op peil houden van je energie. Kom tot rust tijdens een wandeling in de natuur en laad op.

Tip: het bos of strand doen je goed.

Kreeft

Je hebt de neiging veel met jezelf bezig te zijn. Maak toch ook tijd voor anderen zoals je partner en goede vrienden.

Tip: je kunt veel van anderen leren.