Weekhoroscoop: Laat de controle los, Steenbok ✨

Dit is jouw voorspelling voor week 32.

Maagd

Je kunt te maken krijgen met flinke stemmingswisselingen. Het nemen van beslissingen wordt daardoor moeilijk.

Tip: stel belangrijke zaken uit.

Vissen

Vanuit hervonden zelfverzekerdheid wil je nieuwe ervaringen opdoen. Breng tijd door met anderen, claim ze niet.

Tip: trek eropuit met vrienden.

Leeuw

Je straalt, want de zomer is jouw tijd. Jouw positieve energie zorgt ervoor dat je op allerlei vlakken succes kunt boeken. Zet nu dus die stappen naar het volgende doel in je carrière. Ook in je persoonlijke leven kun je vooruitgang verwachten. Een uitnodiging voor een speciaal evenement biedt je veel nieuwe kansen op vriendschappen en wellicht ook liefde. Door je uitstraling trek je de aandacht van mensen. Waak er alleen wel voor dat je nieuwe populariteit je niet naar het hoofd stijgt.

Tip: wees jezelf en laat anderen meegenieten.

Weegschaal

Je voelt je empathischer dan anders, waardoor je veel met vrienden optrekt en ze graag helpt met problemen.

Tip: blijf ook empathisch naar jezelf.

Ram

Dromen over je perfecte leven? Focus liever op de dingen die je wel hebt en wat je kunt bereiken.

Tip: blijf niet hangen in fantasie.

Schorpioen

Je bent extra gedreven, waardoor je al je doelen zult bereiken. Er is wel een kans dat je anderen hiermee verliest.

Tip: maak voor dierbaren tijd vrij.

Stier

Je zit vol passie en de liefde komt van alle kanten op je af. Dat komt doordat je de juiste personen aantrekt.

Tip: steek energie in dates.

Boogschutter

Je brandt van passie. Dat levert je prachtige ervaringen op in de liefde en veel kansen in creatieve hobby’s.

Tip: ontspannen blijft belangrijk.

Tweelingen

Dit is een onvoorspelbare periode. Dat komt vooral door je intensere gevoelens. Neem genoeg tijd voor jezelf.

Tip: handel nu vooral realistisch.

Waterman

De neiging om negativiteit persoonlijk op te vatten achtervolgt je. Blijf niet te lang in dat negatieve hangen.

Tip: verplaats je aandacht.

Steenbok

Onrustige emoties zorgen voor jaloezie. Dat bemoeilijkt je vriendschappen. Probeer je emoties niet af te reageren.

Tip: laat de controle wat los.

Kreeft

Het is mogelijk dat je wordt verraden door iemand die je dierbaar is. Dit kan ervoor zorgen dat je je afsluit.

Tip: neem de tijd voor verwerking.