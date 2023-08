Zó kun jij je vrije tijd het beste besteden volgens je sterrenbeeld

Ram

Het sterrenbeeld Ram houdt wel van een uitdaging. Vrije tijd kun je het best vullen met competitieve wedstrijdjes, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Ook van adrenaline knapt een Ram op. Probeer daarom vaak om iets nieuws te doen. Daarnaast heeft een Ram een groot hart. Vrijwilligerswerk is dan ook geen verkeerd idee.

Stier

Wil je helemaal tot rust komen? Geef jezelf dan wat tijd voor mindfulness. Op deze manier kun jij de drukte van de afgelopen dagen een plek geven en meer ontspannen. Ook is het niet erg om jezelf eens extra goed te verwennen. Neem tijd om (online) te shoppen en bestel een heerlijke maaltijd.

Tweelingen

De beste vrijetijdsbesteding voor Tweelingen is volledige ontspanning. Bijvoorbeeld yoga-oefeningen doen, of je gedachten op papier zetten. Hierdoor geef je je emoties een plekje en krijg je rust in je hoofd. Maak een spontaan tripje voor een heerlijke energie boost.

Kreeft

Neem in je vrije tijd een verwenmomentje voor jezelf, alléén voor jezelf. Dit kun je groots aanpakken, maar het kan ook thuis. Heerlijk ontspannen in bad met een maskertje en manicure, en je komt helemaal tot rust.

Leeuw

Vrije tijd betekent voor de Leeuw: even los gaan. Dansen en zingen zijn daar goede voorbeelden van. Zo krijgt de Leeuw weer nieuwe energie. Of het nou op een feestje of thuis alleen is, maakt niet uit. Neem de tijd voor je haar en make-up om je extra zelfverzekerd te voelen.

Maagd

Een Maagd is niet vies van opruimen in haar vrije tijd. Alles schoonmaken en op Marie Kondo-wijze je spullen opruimen. Zo is straks niet alleen je huis opgeruimd, maar heb je ook een opgeruimd gevoel in je hoofd. Daarnaast is een Maagd ook dol op roddelen. Leuk om je vriendin te bellen en samen de laatste nieuwtjes te bespreken.

Weegschaal

Een Weegschaal komt het beste tot rust wanneer ze mediteert. Het mediteren hoeft niet lang te duren en kan ook bijvoorbeeld met yoga gecombineerd worden. Maar af en toe een meditatiemomentje vrij maken, kan wonderen doen. Daarnaast mag je jezelf ook wel eens verwennen. Koop een klein cadeautje, bosje bloemen of heerlijke chocolade voor jezelf.

Schorpioen

Lezen is voor een Schorpioen de beste manier om te ontspannen. Neem een boek waarvan je iets kunt leren of verlies je helemaal in een spannende dikke pil. Ook is het goed om soms een work-out te doen. Kies dan voor bijvoorbeeld boksen, zodat je al je opgekropte woede en energie eruit kan sporten. Daarnaast is het ook niet erg om lekker te verdwalen op social media.

Boogschutter

Een Boogschutter kan het beste gaan wandelen in zijn of haar vrije tijd. In je eentje in de natuur maak je je hoofd even helemaal leeg. Af en toe kan een Boogschutter ook genieten van een feestje. Gun jezelf wat plezier en laat je even helemaal gaan. Zo begin je de aankomende dagen weer met positieve energie.

Steenbok

Vrije tijd is een perfect moment om te gaan rennen voor de Steenbok. Ga een uitdaging aan en probeer bijvoorbeeld je eigen record te verbeteren. Gebruik je vrije tijd daarnaast ook om een goed te ontspannen. Verwen jezelf eens met een me-time momentje. Bestel je favoriete eten, neem een warm bad en geniet met een gezichtsmaskertje.

Waterman

Besteed je vrije tijd eens offline, Waterman. Maak je hoofd leeg door bijvoorbeeld je gedachten op te schrijven, een boek te lezen of te sporten. Ook is vrij tijd het ideale moment om een ouderwets spel te gaan doen. Of dit een bordspel is om met familie of vrienden te doen, of een kruiswoordpuzzel, maakt niet uit.

Vissen

Vissen houden van mensen om zich heen. Besteed je vrije tijd daarom met gezellige vrienden of familie. Ook heeft dit sterrenbeeld een spirituele kant. Gebruik je vrije tijd ook eens om je hier in te verdiepen. Maar voel je ook zeker niet schuldig als je een dag gebruikt om lekker uit te rusten.

Bron: Margriet