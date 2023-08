It's Virgo season: dit zijn de eigenschappen van sterrenbeeld Maagd

Karakter sterrenbeeld Maagd

Maagden zijn praktisch en perfectionistisch, het meest van alle sterrenbeelden. Ze kunnen goed plannen, houden van orde en regelmaat en zijn de beste in dingen regelen. Dit hardwerkende sterrenbeeld legt de lat enorm hoog voor zichzelf. Waarom anderen dat niet doen, begrijpen ze eigenlijk niet goed.

Mensen met dit sterrenbeeld zijn dus vaak bezig met hun hoofd en staan erom bekend minder naar hun gevoel te luisteren. Dingen loslaten? Dat is niet aan de Maagd besteed. Ook zijn het echte overdenkers. Naast hun praktische kant zijn mensen met het sterrenbeeld Maagd ook erg creatief.

Maagd en sex & relaties

Een stabiele en betrouwbare partner waarmee een Maagd een diepe connectie heeft, dat past het best bij dit sterrenbeeld. Maagden zijn enorm supportive naar hun partner toe, maar denken soms wel te veel na over hun relatie.

Die diepe connectie met een ander is belangrijk voor de Maagd; dit sterrenbeeld zal niet zomaar seks met iemand hebben. Maar als het eenmaal zover is, is de Maagd erg sensueel tussen de lakens.

Vriendschappen sluiten vindt sterrenbeeld Maagd lastig, aangezien ze erg verlegen en teruggetrokken zijn. Ze willen wel graag goede connecties.

Turn up the music Deze sterrenbeelden hebben de beste muzieksmaak

Maagd en carrière

Het komt zeker niet uit de lucht vallen dat Maagden heel goed zijn op de werkvloer. Door hun toewijding en perfectionisme zullen ze nooit half werk leveren.

Een burn-out ligt wel op de loer voor dit sterrenbeeld. Soms zijn mensen met dit sterrenbeeld namelijk te kritisch op zichzelf en gaan ze gemakkelijk over hun eigen grenzen.

Meer astrologie

Wil je meer lezen over astrologie, sterrenbeelden en wat de sterren over jou te zeggen hebben? Check de nieuwste astrologie-artikelen hier.