Let's party: deze twee sterrenbeelden zijn de grootste feestbeesten

Grootste fuifnummers

Of je een fuifnummer bent hangt niet alleen af van hoe extra- of introvert je bent. Ook je sterrenbeeld kan een rol spelen in je feestgedrag. Deze twee sterrenbeelden zijn in ieder geval altijd te porren voor een avond uit.

Weegschaal

Als de sociale vlinder of de Samantha Jones van de dierenriem kan Weegschaal als ze wil iedere avond naar een ander feestje. Je hebt de uitnodigingen voor exclusieve feesten en regelt moeiteloos een plek op de gastenlijst voor jou en je achttien beste vrienden. Bevriend zijn met een Weegschaal betekent dan ook dat je je nooit verveelt; er is altijd wel ergens een restaurantopening of borrel gaande.

Iemand nodig die je huwelijksfeest aan elkaar praat, een polonaise start of de twee tantes die elkaar haten vrolijk houdt? Je Weegschaal-vriendin regelt het. Met haar gevatte tong, moeiteloze charme en spontane voorkomen houdt ze het feestje gaande.

Boogschutter

Het feest is waar Boogschutter gaat. Dankzij hun relaxte levenshouding en vrolijke, ultra-vriendelijke persoonlijkheid staat dit vuurteken op de VIP-lijst van ieder feest. Deze avonturiers staan bekend om hun out of the box-manier van denken.

Als je een origineel thema zoekt voor een babyshower, je dertigste verjaardag of een surprisefeestje organiseert waar de jarige nog maanden over praat, heb je een Boogschutter nodig. Verwacht geen brave kringverjaardag: deze creatievelingen komen met discobussen, cruiseschepen en helikoptervluchten op de proppen. Je bent gewaarschuwd.

Bron: PureWow