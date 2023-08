Betrapt: déze sterrenbeelden zijn heel slecht in liegen

En dan hebben we het over de Ram, de Kreeft, de Maagd en de Boogschutter. Toch hebben ze allemaal verschillende eigenschappen waardoor liegen ónmogelijk lijkt te zijn.

Ram

Waarom eerst denken en dan doen, als je ook gewoon iets eruit kunt flappen? Je hebt het hart op de tong en spreekt het liefst vanuit je gevoel. Zit je iets dwars? Dan zal die ander dat weten ook, je gaat er niet omheen draaien. Vrienden weten daarom éxact wat ze aan je hebben. En dat is ook wat waard, toch.

Kreeft

Je kunt heel goed beide kanten van een verhaal inzien, dus je zult niet snel liegen om de ander zich beter te laten voelen. Sowieso zien vrienden meteen hoe jij denkt over een situatie, dus al wil je het nog wat leuker verpakken, eigenlijk verraad je al wat je écht wilde zeggen. En lieg je een keer, voel je je daarna weer een week schuldig. Nee, niet aan jou besteed.

Maagd

Wil iemand een eerlijk advies, dan weet diegene dat-ie bij jou aan het juiste adres is. Jij draait niet om de hete brij heen, maar zegt waar het op staat. Dit kan soms wat hard overkomen, maar je doet het met de beste bedoelingen.

Probeer je een keer wel ergens onderuit te komen, dan is jouw leugen tot in de details uitgedacht. En daardoor wordt je verhaal weer bijna te mooi om waar te zijn, dus beter laat je dit gewoon achterwege.

Boogschutter

Vind jij iets ergens van, dan zullen mensen dat weten ook. Eigenlijk heb je het eigenlijk gewoon al gezegd voordat je er iets langer over na kon denken. Je maakt er soms dan ook een grapje van, maar let wel op: niet iedereen kan deze directheid waarderen. Misschien nemen ze jou daardoor wel minder snel in vertrouwen, omdat ze bang zijn dat je je mond voorbijpraat.

