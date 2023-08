Duurt lang: deze 3 sterrenbeelden zijn eeuwen bezig om zich klaar te maken

Leeuw

Het sterrenbeeld Leeuw is urenlang bezig met make-uppen, haren stylen en outfits uitkiezen. Het ziet er misschien effortless uit, maar schijn bedriegt. Want ze staan echt uren voor de spiegel. Wees dus gewaarschuwd als je een afspraak hebt gemaakt met een Leeuw, want dit sterrenbeeld komt altijd te laat. Maar ze zien er wel fabulous uit!

Weegschaal

Sterrenbeeld Weegschaal ziet er altijd uit om door een ringetje te halen, maar denk maar niet dat ze er zo uitzien als ze wakker worden. Ook dit sterrenbeeld staat urenlang voor de spiegel zichzelf op te tutten. Vooral huidverzorging vinden ze erg belangrijk. En ja, dan kan het soms zijn dat ze iets later op de afgesproken plek aankomen.

Maagd

De Maagd is een echte perfectionist, niet gek dus dat dit een van de sterrenbeelden is die er zo lang over doet om zich klaar te maken. Ze gaan pas de deur uit als ze echt helemaal tevreden zijn met hun look. Twee uur lang make-uppen? Dat heeft de Maagd er graag voor over. Zij willen shinen bij elke date of event dat ze op de planning hebben staan.

