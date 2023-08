About to get inked? Deze tattoos passen hélemaal bij jou volgens je sterrenbeeld

Ram

De Ram staat bekend als een echte vechtersbaas. Lekker competitief en af en toe ook een tikkeltje impulsief. Bij de Ram past dus een tattoo die deze sterke karaktereigenschappen uitbeeldt. Een tijger of een leeuw is heel toepasselijk. Maar ook een roos past ook heel goed bij de Ram.

Stier

Stieren zijn zorgzame types. Ze geven heel veel om vrienden en familie. Een mooie tattoo die representatief is voor iemand van wie ze houden of iemand om wie ze geven, past echt bij de Stier. Denk aan een naam als tattoo bijvoorbeeld. Ook zijn Stieren echte buitenmensen en kunnen ze genieten van de natuur. Een tattoo met natuurelementen erin is dus ook zeker een aanrader.

Tweeling

Bij een Tweeling zal je sneller een wat 'gekke' tatoeage verwachten. Ze zijn communicatief al heel sterk, maar zijn altijd in the mood om nieuwe dingen te leren. Ze zijn echt een eigen individu. Een out of the box tattoo past helemaal bij hun karakter en is dan ook helemaal geen slecht idee.

Kreeft

Net als bij Stieren zijn ook voor Kreeften dierbaren erg belangrijk. Een mooie naam of datum past dan zeker ook heel goed bij de Kreeft. Ook is Kreeft een waterteken, dus een tattoo van water is dus ook heel passend.

Leeuw

Leeuwen zijn geboren leiders en vinden het dan ook heerlijk om het middelpunt van aandacht te zijn, net als de Zonnekoning. Leeuw staat bekend om zijn sterke eigenschappen. De Leeuw is direct, maar ook zorgzaam en levendig. Daarom passen opvallende, grotere tattoos heel goed bij een Leeuw.

Maagd

Maagden staan bekend om hun perfectionisme. Ze zijn analytisch en enorm gedetailleerd. Ze zullen nooit zomaar impulsief een grote draak op hun arm tatoeëren. Daarom past een minimalistische tattoo perfect bij de Maagd.

Weegschaal

Weegschalen zijn dol op evenwicht en houden van harmonie en gerechtigheid. En ze zijn ook zeker niet vies van een beetje romantiek. De Weegschaal staat, net als de Stier, in het teken van Venus. Dus met die liefde zit het wel goed. Deze tattoos zijn dus gemaakt voor de Weegschaal.

Schorpioen

De Schorpioen is een echte romanticus. Hij houdt wel van een beetje mysterie en is ontzettend gepassioneerd in alles wat hij doet. Daarom zou de Schorpioen ook sneller kiezen voor een kleine tattoo. En om in de mysterieuze sfeer te blijven, moet de tattoo natuurlijk wel op een plek waar niemand het ziet.

Boogschutter

Boogschutters zijn echte filosofen. Ze houden vooral van lezen en reizen en zijn graag altijd on the road. De tatoeages die het meest bij de Boogschutters passen zijn dan meestal ook reisgerelateerde tattoos, of hele diepzinnige quotes.

Steenbok

Een Steenbok is een harde werker en is heel zorgzaam. Al kan de Steenbok af en toe ook wat bescheiden en onbaatzuchtig zijn. De Steenbok heeft de goede eigenschap altijd voor anderen klaar te staan. Half werk doen is geen optie voor de Steenbok. Tattoos met inspirerende quotes zullen dan ook goed bij de Steenbok passen.

Waterman

De Waterman heeft vaak een sterke eigen mening en houdt niet van oneerlijkheid. Vaak hebben ze ook de drang om de wereld een beter plek te maken. De tattoo die het beste bij de Waterman past is dan ook een originele plaatje. Lekker uniek, net als de Waterman zelf.

Vissen

Vissen zijn over het algemeen hele dromerige mensen. Ze zijn erg graag op zichzelf en hebben dan ook geen moeite om alleen te zijn. Een minimalistische tattoo is dan ook ideaal voor Vissen. Niks al te geks of te groot. Gewoon iets moois.

Bron: Ze.nl