Wéér under the weater? Dit zegt je sterrenbeeld over je gezondheid

Vaak hoofdpijn of vermoeide benen? It’s all written in the stars.

Steenbok

Over het algemeen hebben mensen met dit sterrenbeeld een mooi gebit en strakke junkbeenderen. Best logisch, want in astrologische zin heerst het teken Steenbok over tanden, botten en gewrichten. Dit sterrenbeeld wil graag alles onder controle hebben. Rust, regelmaat en relativeringsvermogen kunnen flink onder druk komen te staan als er iets mis dreigt te gaan in de carrière of het liefdesleven van de Steenbok.

Bij te veel stress en een tekort aan calcium fosfaat kan een Steenbok last krijgen van haar wervelkolom, gebitsproblemen, pijnlijke gewrichten en kalknagels. Calciumtabletten kunnen dit verhelpen. Je scoort ze gewoon bij de drogist.

Waterman

Een Waterman is over het algemeen niet vaak ziek. Ze heeft een sterk lichaam en kan snel herstellen van griep of andere kleine gebreken. Dit teken wordt geassocieerd met de bloedsomloop en de enkels. Die kunnen bij een Waterman snel opzwellen en dat zorgt nog weleens voor problemen.

Daarnaast hebben vrouwelijke en mannelijke Watermannen een grotere kans op het krijgen van lage bloeddruk, spataderen en kramp in de onderbenen. Zorg voor veel beweging! Zo houd je de bloedsomloop door je hele lichaam actief. Sodium chloride is een mineraal dat goed past bij de Waterman. Dit is eigenlijk gewoon zout, maar eet daar uiteraard niet te veel van. Dat zorgt weer voor een trage bloedsomloop. Een goede manier om dit mineraal tot je te nemen, doe je door het eten van tonijn, oesters, spinazie en noten.

Vissen

Als een Vissen zich niet goed voelt, is dat te merken aan de voeten, tenen en slijmvliezen. Maar dit sterrenbeeld heeft vaak wel goedgevormde, elegante voeten waar ze soepel mee kunnen dansen. Je moet een Vissen geen baan geven waar hij of zij urenlang moet staan. Veel van hen hebben problemen met likdoorns of eksterogen en hebben daardoor moeite om fijne schoenen te vinden.

De kans dat dit sterrenbeeld een keer in zijn leven een teen breekt of kneust is erg aanwezig. Een Vissen moet goed op zijn of haar ijzergehalte letten. Zo krijg je genoeg zuurstof via de bloedbaan binnen en dit helpt tegen vermoeidheid en ontstekingen.

Ram

Rammen hebben doorgaans zo’n sterk en soepel spierstelsel dat hun hart - dat is ook een spier - er bijna nooit vroegtijdig mee stopt. Zij hebben voornamelijk last van hun bloedvaten, botten en zenuwuiteinden. In de jongere en wildere jaren van de Ram kan er nog weleens een bot breken. Gelukkig gebeurt dat niet wekelijks, maar waar een Ram écht last van kan hebben, is hoofdpijn. Bij te veel drukte en stress kan er heftige migraine ontstaan.

Alcohol en te veel zout kan dit sterrenbeeld het beste vermijden. Alcohol kan zorgen voor meer spanning en agressie en te veel zout is slecht voor de botten. Het is goed voor een ram om veel kidneybonen, tomaten, olijven, bananen en bruine rijst te eten.

Stier

De nek en de keel zijn gevoelige onderdelen van het lichaam van dit sterrenbeeld. Denk dan ook aan de tong, amandelen, schildklier en stembanden. Als een Stier ergens last van heeft, dan is het waarschijnlijk van verkoudheid, hoesten en keel -of oorontsteking.

Wanneer dit aardeteken oververmoeid of gestrest is, kan dat zich uiten in enorme pijn en stijfheid in de nek. Eén nachtje niet goed slapen en de nek van een Stier zit op slot. Ze kunnen veel vocht vasthouden en dit is op te lossen met sodium sulfaat. Dat zit in spinazie, bieten, cranberry's en verse noten.

Tweelingen

Pijntjes en problemen uiten zich vaak rondom de schouders, armen, handen en longen bij dit teken. Tweelingen zijn vaak gevoelig voor astma, bronchitis en kunnen vaak last hebben van verkoudheid. Hierdoor zijn ze ietwat kortademig en in momenten van stress kan dit voor hyperventilatie zorgen. Een stootje tegen een punt van de tafel of een val op je knieën kan bij dit sterrenbeeld heel snel voor enorme blauwe plekken zorgen.

Om te zorgen dat Tweelingen genoeg zuurstof binnenkrijgen, is het handig voor hen om soms aan meditatie of andere ademhalingsoefeningen te doen. Potassium chloride is goed voor een Tweelingen. Het houdt de longen schoon en gezond. Dit krijg je binnen door asperges, groene groenten, wortelen, rood fruit en rijst te eten.

Kreeft

Een Kreeft is heel gevoelig voor angst, spanningen en emotionele stress. Dit teken heeft niet het sterkste lichaam. Ze kunnen vaak worstelen met maagproblemen, maagslijmvliesontsteking, misselijkheid en luchtweginfecties. Eten kan een troostende werking hebben voor dit sterrenbeeld en daarom moet een Kreeft opletten. Te veel en te ongezond eten kan voor gezondheidsproblemen zorgen en dat wil je voorkomen.

Een Kreeft moet proberen problemen goed uit te praten en in stressvolle periodes zorgen dat hij of zij voldoende groente en fruit eet.

Leeuw

Aan de wervelkolom, de rug en het hart kun je snel merken of een Leeuw goed in haar vel zit. Dit sterrenbeeld pakt het leven met beide handen aan en rent zichzelf soms ook weleens voorbij, ondanks haar sportieve bouw. Spanning en vermoeidheid leiden tot pijn in de rug. Bij te veel spanning kunnen ze ook druk op de borst en rondom het hart voelen. Gebeurt dit weleens? Neem dan een stapje terug en probeer tot rust te komen.

De astrologische heerser van de Leeuw is de zon. Deze voedt het sterrenbeeld met levensenergie. Leeuwen zeggen geen nee tegen een groot bord vol calorieën. Daar is niks mis mee, maar blijf wel in beweging. Magnesium is goed voor het zenuwstelsel van dit sterrenbeeld. Eet veel spinazie, appels, eieren en vis.

Maagd

Maagden zijn harde werkers en vaak kritisch. Ze hebben een gevoelig zenuwstelsel en daardoor zijn ze goed in het onderscheiden van leugen en waarheid. Dit sterrenbeeld is erg goed in analyseren, maar slaat soms een beetje door. Ze kunnen zichzelf aandoeningen aanpraten die ze niet hebben.

Door te veel stress kunnen ze wel last hebben van hun spijsverteringssysteem, zoals maagzweren, leverkwalen, darmkrampen en buikpijn zonder een échte oorzaak te kunnen vinden. Om constipatie en vermoeidheid tegen te gaan is het goed voor een Maagd om suiker te vervangen door honing en meer volkorenbrood, groene bladgroenten, citroensap (in plaats van azijn), yoghurt en kaas te eten.

Weegschaal

De gezondheid van Weegschalen wordt sterk beïnvloed door de staat van hun relaties, zowel familie als liefdesrelaties. De zwakken punten van een Weegschaal zijn de nieren, het bekken, de onderrug en, jawel, de billen. Ze hebben vaak een heel goede en verzorgde huid. Dit sterrenbeeld is over het algemeen erg lenig, maar kan soms wat fragiel ogen.

Voor een Weegschaal is balans in voeding, werk en sociale leven erg belangrijk. Daar heeft dit sterrenbeeld haar naam aan te danken. Aardbeien, wortels, rozijnen en amandelen zijn goed om de gezonde kleur in de huid te behouden.

Schorpioen

Schorpioenen zijn erg gevoelig voor kwaaltjes aan de seksorganen, urinebuisinfecties en blaasontstekingen bijvoorbeeld. Een antibioticakuur lost zo'n probleem snel op, maar als zoiets vaak terugkeert is het belangrijk om ook andere elementen in je leven te veranderen.

Als je genoeg calcium sulfaat binnenkrijgt bouw je een natuurlijke weerstand op tegen virussen en infectieziekten. Dit is erg fijn, zo hoef je niet voor de vijfde keer dit jaar naar de huisarts vanwege een blaasontsteking. In zuivelproducten, eieren, tomaten, vijgen en asperges zit veel calcium. Probeer hier vooral mee te variëren.

Boogschutter

Dit sterrenbeeld is over het algemeen erg sportief en beweegt dus graag. De heupen en dijen zijn elementen van dit sterrenbeeld die het snelst de dupe zijn wanneer de Boogschutter met meer dan 150 kilometer per uur door het leven sjeest. Boogschutters voelen vermoeidheid vaak het eerst in hun bovenbenen en op latere leeftijd kunnen ze vatbaarder zijn voor chronische aandoeningen als jicht of ischias.

Dit sterrenbeeld kan ook nog weleens last hebben van een gevoelige lever. Probeer dus niet te vaak en te veel alcohol te drinken en laat frituur en vette jus liever staan. Eet vooral bruin brood, pruimen, kippensoep en tomaten.

Bron: Happinez