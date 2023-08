Dit merkt jouw sterrenbeeld van de naderende supermaan

Ram

De Ram moet in de periode van de supermaan de tijd nemen om te reflecteren. Plan me-time in om tot rust te komen en alle indrukken van de afgelopen weken te verwerken. Zo kun je er weer vol goede moed tegenaan.

Stier

Ten tijde van de supermaan is het belangrijk voor de Stier om te focussen op vriendschappen. Ben je op zoek naar nieuwe vrienden, probeer dan gelijkgestemden te vinden waarmee je een eetclub of sportteam kunt starten.

Tweelingen

Sterrenbeeld Tweelingen moet zich voorbereiden op pittige tijden op het gebied van carrière. De spanningen kunnen hoog oplopen op de werkvloer. Blijf daarom op je intuïtie vertrouwen.

Kreeft

Kreeft krijgt door de supermaan zin om grenzen te verleggen en de horizon te verbreden. Je kan opeens heel veel zin hebben om te reizen en om ‘op zoek te gaan naar jezelf’. Reizen is goed voor je persoonlijke groei, dus ga daar zeker mee aan de slag.

Leeuw

Deze periode is het voor de Leeuw belangrijk om zich kwetsbaar op te stellen en diepgaande gesprekken te voeren met vrienden en familie. Ga ook aan de slag met belangrijke financiële zaken.

Maagd

De supermaan zal veel invloed hebben op de Maagd. Net als de Leeuw moet dit sterrenbeeld zich focussen op een diepere connectie met dierbaren. Dus plan veel tijd in met je vrienden of familie.

Duurt lang Deze 3 sterrenbeelden zijn eeuwen bezig om zich klaar te maken

Weegschaal

De Weegschaal is altijd op zoek naar een goede balans, maar heeft daar in deze periode meer moeite mee. Probeer te werken aan je fysieke en mentale gezondheid. Me-time inplannen is cruciaal.

Schorpioen

Sterrenbeeld Schorpioen zit in een creatieve flow tijdens de supermaan. Ga aan de slag met al je artistieke ideeën en laat je fantasie de vrije loop. Je creatieve werk is er om gezien te worden, dus durf het ook aan anderen te tonen.

Boogschutter

Boogschutters krijgen het op het gebied van familie erg lastig de komende tijd. Blijf contact houden met familieleden. Daarnaast is het goed om je huis op te ruimen en het te ontdoen van negatieve energie. Tijd om te ontspullen!

Steenbok

Voor de Steenbok is persoonlijke groei heel belangrijk, zeker op de werkvloer. Dit is het moment om jezelf naar voren te schuiven voor die ene belangrijke meeting of presentatie.

Waterman

De supermaan staat voor sterrenbeeld Waterman in het teken van geld. Stel financiële doelen en wees je bewust van je inkomsten- en uitgavenpatronen. Probeer je minder te focussen op materiële zaken.

It's virgo season Dit zijn alle eigenschappen van sterrenbeeld Maagd

Vissen

Vissen is erg emotioneel in deze periode. Het is belangrijk om selfcare prioriteit te geven. Rondom de supermaan is het ook een goed moment om bezig te gaan met affirmaties en te werken aan zelfliefde.

Bron: Bustle