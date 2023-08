Schone slaapster: dít is jouw ideale bedtijd volgens je sterrenbeeld

Vuurtekens (Ram, Leeuw, Boogschutter)

Deze sterrenbeelden moeten veel eerder naar bed dan je zou denken. Dit komt door hun persoonlijkheid. Ze zijn altijd bezig en zitten nooit stil. Dat kost deze sterrenbeelden dan ook veel energie. Hierdoor hebben ze een vaste avondroutine en een standaard bedtijd, zodat ze de volgende ochtend genoeg zijn uitgerust.

Een tip voor deze sterrenbeelden is op op tijd die oh zo verslavende telefoon weg te leggen. De beste tijd om te gaan slapen is tussen tien en elf uur 's avonds.

Aardetekens (Stier, Maagd, Steenbok)

Aardetekens kunnen slecht tegen verandering en houden van stabiliteit. Daarom houden deze sterrenbeelden ook van een vaste bedtijd. Wat die tijd is, dat maakt niet zo veel uit. Zolang ze maar minimaal acht uur slaap halen komt het goed. Als ze goed uitgerust zijn kunnen ze zich de volgende dag weer focussen op hun werk, want ze doen dingen niet graag half.

Net zoals bij de vuurtekens houden ook deze sterrenbeelden van een standaard avondroutine. Het helpt om te gaan lezen of mediteren voordat je gaat slapen, als je vaak lastig in slaap valt.

Luchttekens (Tweelingen, Weegschaal, Waterman)

Deze sterrenbeelden zijn blij met verandering en kunnen goed tegen onverwachte wendingen. De bedtijd van deze sterrenbeelden verschilt per dag. Echt heel vroeg gaan ze eigenlijk niet naar bed. Tussen elf en twaalf uur 's avonds is een perfecte tijd om te gaan slapen.

Praat voordat je gaat slapen met een partner, vriend(in) of familielid over je dag, op deze manier komt er rust in je hoofd en kun je rustig gaan slapen. In een dagboek schrijven kan ook helpen.

Watertekens (Kreeft, Schorpioen, Vissen)

Deze sterrenbeelden zijn echte nachtdieren en zijn nauw verbonden met de maan. De perfecte bedtijd zal pas na twaalf uur zijn. De creativiteit komt 's avonds tot leven en als de zon onder is worden deze sterrenbeelden pas echt wakker. Ze vinden het heerlijk om met kaarsen en rustige muziek hun eigen ding te doen. Als je echt tot rust wilt komen, dan helpt een lekkere douche het beste.

Deze sterrenbeelden zijn gevoelig en zullen daarom ook veel intense dromen hebben. Een tip is om een dromenboek bij te houden. Zie je een patroon in je terugkomende dromen? Wellicht proberen ze je wel wat te vertellen!

Bron: Margriet