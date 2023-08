BBQ time: dit gooi jij volgens je sterrenbeeld het liefst op de barbecue

Ram

Sterrenbeeld Ram is altijd the life of the party, dus ook bij een barbecue. Bij een gezellig BBQ mag de Ram en zijn favoriete chicken wings niet ontbreken.

Stier

De Stier houdt van comfortfood. Comfortfood wat nooit kan mislukken, dat is toch echt de aardappelsalade. Altijd lekker en de perfecte toevoeging aan een barbecuemaaltijd.

Tweelingen

Tweelingen heeft er echt geen moeite mee om vies te worden tijdens een BBQ feestje. Je raadt het al: spareribs is waar dit sterrenbeeld ontzettend van geniet bij een barbecue.

Kreeft

Voor de Kreeft gaat een BBQ niet over vlees op de gril, maar juist om de salades die erbij worden geserveerd. Voor een goede pastasalade kun je dit sterrenbeeld altijd wakker maken.

Leeuw

Sterrenbeeld Leeuw is altijd te porren voor frietjes bij een BBQ. Is een maaltijd überhaupt compleet zonder friet als side dish?

Maagd

De Maagd houdt van een georganiseerde, nette barbecue. Een grote fruitsalade vindt dit sterrenbeeld daarom het lekkerst voor bij een barbecue.

Weegschaal

Het zal je niet verbazen: sterrenbeeld Weegschaal houdt van balans. Een barbecue is vaak overwegend hartig, dus dit sterrenbeeld neemt graag iets zoets mee en is graag chef dessert.

Schorpioen

De Schorpioen houdt van nét even anders bij een barbecue. Geen worstjes en burgers, maar een gevulde portobello is waar dit sterrenbeeld ontzettend van geniet.

Boogschutter

Het eten op de barbecue vindt dit sterrenbeeld eigenlijk helemaal niet zo interessant. De Boogschutter houdt van gezellig samenzijn en een alcoholisch drankje mag daarom niet ontbreken.

Steenbok

De favo BBQ snack van de Steenbok? Worstjes! Groot, klein, gekruid of niet: dit sterrenbeeld geniet ervan.

Waterman

De Waterman geniet bij een barbecue vooral van een gepofte aardappel met kruidenboter. Mislukt nooit en smaakt altijd goed.

Vissen

Sterrenbeeld Vissen geniet het meeste van dé BBQ snack der snacks, namelijk de hamburger. Met of zonder broodje en met lekker veel saus, yes please.

Bron: Bustle