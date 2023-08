Hey sloddervos! Deze vier sterrenbeelden zijn het slordigst

1. Tweelingen

Tweelingen zijn over het algemeen avontuurlijke types. Ze hebben niet veel geduld en verveling ligt dan ook altijd op de loer. Huisgenoten kunnen er soms gek van worden. Omdat hun hoofd nooit stopt met nadenken, laten ze hun onafgemaakte projecten altijd slingeren. Het resultaat: chaos overal.

2. Ram

Ook de Ram is zo'n impulsief typ dat zelden iets afmaakt. Slim en een beetje berekenend zijn ze wel, dus voor je het weet sta jij de afwas te doen terwijl de Ram dit had beloofd. Het huishouden heeft bij dit sterrenbeeld gewoon geen prio, want er zijn heel veel andere en leukere dingen om te doen.

3. Boogschutter

Een Boogschutter is een positief ingesteld mens, geniet van alle kleine en grote dingen in het leven en kan goed hoofd- en bijzaken onderscheiden. Dat opruimen onder de noemer bijzaak valt, dat is wel belangrijk om te vermelden. Want waarom zou je in vredesnaam de boel tiptop opruimen als er zometeen een feestje is en het toch weer een bende wordt?

Daarbij hebben Boogschutters ook nog eens een enorme hekel aan verplichtingen. Bereid je voor: met dit sterrenbeeld haal je een rommelmaker in huis, wél een gezellige gelukkig.

Altijd een rotzooi thuis? Dat kan komen door je sterrenbeeld

4. Vissen

Vissen zijn vaak echte dromers: ze zijn er wel maar ook weer niet. Relaxen en ontspannen staat op nummer één. Een beetje chaos in het huishouden is geen enkel probleem voor de Vissen en de kans is groot dat ze van jou hetzelfde verwachten.

Ga je er met een gestrekt been in omdat je er helemaal klaar mee bent? Dan zal dit sterrenbeeld daar vol onbegrip op reageren en zich terugtrekken. Dus samenwonen met een Vissen, kan lastig zijn als je van een net huis houdt.

Bron: vtwonen