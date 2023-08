Oe la la: deze 4 sterrenbeelden zijn de beste verleiders

Stier

De Stier weet heel goed hoe je de perfecte sfeer creëert. Iemand op zijn of haar gemak stellen, doet de Stier graag en ze verleiden hun partners moeiteloos. Een dagje in bed blijven? Dat doet de Stier graag. Na wat lieve woorden van de Stier lig je de hele dag èn avond tussen de lakens.

Leeuw

De Leeuw is hartstikke direct en dat zie je terug in hun verleidingstactieken. Als ze zin hebben in een spannend avontuur, dan laten ze dat merken ook. Dit zelfverzekerde sterrenbeeld weet wat ie waard is en gaat rechtstreeks op z’n doel af. Dankzij hun natuurlijke charmes, hoeven ze weinig moeite te doen om iemand te versieren.

Oeps Deze drie sterrenbeelden duiken het vaakst met hun ex in bed

Weegschaal

De Weegschaal is een sociaal dier en maakt heel makkelijk contact met anderen. Wie in aanraking komt met een Weegschaal, voelt zich vaak meteen veilig bij dit sterrenbeeld. Hierdoor geven de (potentiële) lovers van de Weegschaal zich eerder bloot. Letterlijk en figuurlijk. De Weegschaal heeft, net als de Leeuw, een natuurlijke aantrekkingskracht waar je u tegen zegt.

Schorpioen

De sensuele en mysterieuze Schorpioen mag niet op dit lijstje ontbreken. Dit sterrenbeeld is gek op passie en intimiteit in al zijn vormen. Een beetje mysterie vindt de Schorpioen belangrijk en ze laten graag wat aan de verbeelding over. Hierdoor snakken hun partners en lovers naar méér. De Schorpioen is een echte verleider en pakt je met gemak in.

Bron: Bustle