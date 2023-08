Deze sterrenbeelden zijn het populairst op datingapps (en deze krijgen de minste matches)

Datingapp Inner Circle zocht uit welke sterrenbeelden het populairst zijn, welke het meest flirten en welke het meest aantrekkelijk zijn. Crystal Cansdale, Inner Circle’s dating expert, vertelt: “Astrologie is een hot topic als het gaat om dating. Of singles nu wel of niet geloven in de compatibiliteit van sterrenbeelden, astrologie kan gebruikt worden als een hulpmiddel voor singles om na te denken, buiten de gebaande paden te denken en meer kwalitatieve matches te vinden.”

Het aantrekkelijkste sterrenbeeld

Welk sterrenbeeld is het aantrekkelijkst krijgt de meeste likes op datingapps? Dat blijkt volgens het onderzoek de Kreeft te zijn. De likes vliegen ze om de oren. Er is helaas ook een sterrenbeeld dat niet echt veel likes krijgt, dat is namelijk de Steenbok. Misschien kan dit sterrenbeeld z'n datingprofiel een keer een upgrade geven met deze tips?

De grootste flirt

Flirten mag ook bij online daten niet ontbreken. Breek het ijs met een goede openingszin en flirt erop los tijdens een online gesprek. De grootste flirts op datingapps? Dat is sterrenbeeld Vissen. Zij vinden het hartstikke leuk om likes te sturen en via de app met mensen te flirten. De minst grote flirt? Dat is de Boogschutter. Dit sterrenbeeld stuurt maar weinig likes naar potentiële dates.

Het sterrenbeeld met de meeste matches

Welk sterrenbeeld kan rekenen op heel veel matches? Dat is de Ram. Die heeft het er maar druk mee! Geheel onverwachts krijgt de Leeuw maar weinig matches op datingapps. Misschien dat je met een paar nieuwe profielfoto's en leuke info over jezelf wat meer mensen aantrekt.

Just keep swiping Met déze 4 tips van een expert krijg je meer matches op datingapps

Het populairste sterrenbeeld

Het minst populaire sterrenbeeld blijkt de Leeuw te zijn. Dit sterrenbeeld staat erom bekend heel erg confident en powerful te zijn, maar op datingapps scoren ze niet zo goed als in real life.

En dan nu de grootste vraag: welk sterrenbeeld is nou het populairst op datingapps? Uit het onderzoek blijkt dat dit de Boogschutter is. Ondanks dat dit sterrenbeeld niet veel likes verstuurd, is de Boogschutter toch het populairst van alle sterrenbeelden.

Bron: Inner Circle