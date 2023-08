Déze hobby past het best bij jou volgens je sterrenbeeld

Ram

21-03/20-04

Kijk eens naar haar- en make-up tutorials. En probeer het daarna uit: zo kan je jezelf een frisse, nieuwe look geven. Op YouTube zijn genoeg leuke en makkelijk tutorials te vinden.

Stier

21-04/20-05

Yoga en meditatie is de perfecte hobby voor jou! In een stressvolle tijd kun jij wel wat ontspanning gebruiken. Gebruik je vrije tijd om tot rust te komen door wat simpele yoga-oefeningen. Of ga eens mediteren. Probeer het vanaf nu dagelijks te gaan doen, je zal zien dat het steeds beter gaat.

Tweelingen

21-05/21-06

Jouw sociale leven mag wel wat meer pit krijgen. Ga dus eens wat vaker naar een lezing toe om te praten over onderwerpen die je aan het hart gaan. Dat geeft je creativiteit een boost!

Kreeft

22-06/22-07

Je social media heeft hoognodig een update nodig. Het is tijd om via social media nieuwe mensen te leren kennen in je vakgebied. Wie weet wat daaruit voortkomt!

Leeuw

23-07/23-08

Wees creatief en maak een mooi fotoboek. Plak je favoriete foto's in een fotoboek of maak er eentje online.

Maagd

24-08/22-09

Experimenteer met seks. Of je nu met je een relatie hebt of vrijgezel bent: ga op zoek naar manieren om jezelf of je (seks)partner te verwennen. Zo kan je bijvoorbeeld een nieuw standje proberen, of bestel een vibrator om jezelf een plezier mee te doen. Have fun!

Weegschaal

23-09/22-10

Spelletjes spelen is een goede bezigheid voor jou. Dit kunnen zowel bordspelletjes als online gamen zijn. Je bent competitief én sociaal. Deze eigenschappen komen goed van pas bij het spelen van een (online) spelletje.

Schorpioen

23-10/22-11

Maak van organizen je hobby. Heb je tijd over? Ga dan eindelijk eens je kledingkast uitzoeken en kasten opnieuw inrichten. Zet je favoriete muziek aan en ga lekker aan de slag.

Boogschutter

23-11/21-12

Ga iets creatiefs doen. Bijvoorbeeld schilderen, fotograferen of schrijven. Dit is het moment om aan de slag te gaan met al die creatieve ideeën die al maanden in je hoofd zitten.

Steenbok

22-12/20-01

Duik de keuken in. Probeer eens nieuwe dingen en ga uitgebreider koken. Zoek lekkere recepten op of experimenteer zelf. Eet smakelijk!

Waterman

21-01/19-02

Begin een journal, bijvoorbeeld een bullet journal of een ouderwets dagboek. Hierin kan je van alles kwijt. Nieuwe ideeën, belangrijke taken, persoonlijke gedachten, noem maar op. Door alles op te schrijven krijg je meer rust in je hoofd.

Vissen

20-02/20-03

Wees creatief en ga lekker DIY'en. Je hoeft niet altijd iets nieuws te kopen om je interieur een andere look te geven. Oude meubelen kan je hergebruiken. Je zou je kast een andere kleur kunnen geven, of maak iets leuks voor aan de muur. Kijk wat je kan doen met de spullen die je al hebt.

Bron: Vriendin | Beeld: Pexels