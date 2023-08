Kobo Sage e-reader Beeld Kobo

Winactie: maak kans op een e-reader van Kobo voor eindeloos leesplezier

Een boek lezen is een fijne ontspanning na een lange werkdag of op vakantie. Wil je meer lezen, maar vind je old school boeken veel gedoe? Dan is een e-reader de perfecte oplossing. Flair mag in samenwerking met Kobo een Sage e-reader weggeven. Perfect voor een lekker lezen op het strand of aan het zwembad!