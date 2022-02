Roxeanne Hazes wordt overladen met complimenten vanwege haar nieuwe look

Roxeanne Hazes zong woensdagavond de sterren van de hemel in HLF8, het programma van Johnny de Mol. De zangeres had een mooie groene outfit aan tijdens haar optreden. Op Instagram wordt Roxeanne overladen met complimenten vanwege haar nieuwe look. Roxeanne Hazes look ‘Mooi groen is niet lelijk’ zal Roxeanne Hazes hebben gedacht. Voor haar optreden in de talkshow HLF8 had ze een knalgro